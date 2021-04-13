Ізраїль відкриється для іноземних туристів, однак є умова

Ізраїль з 23 травня відкриється для іноземних туристів, які пройшли вакцинацію і перехворіли на COVID-19. Але для в'їзду до країни все одно треба буде робити ПЛР-тести.

До посадки в літак, а також ще один ПЛР та серологічний тест по прильоту в аеропорт Бен-Гуріон, щоб підтвердити вакцинацію. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я та туризму Ізраїлю.

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При цьому на першому етапі зможуть в'їхати лише особи, які подорожують групами відповідно до встановленої квоти. Згідно із заявою, влада вирішить, чи збільшувати туристичний потік та дозволити в'їзд поодиноким мандрівникам.

Зазначається, що зараз Ізраїль не визнає жодного закордонного сертифіката про вакцинацію чи сертифіката про перенесення хвороби. Водночас уряд веде переговори з іншими країнами про спільне визнання свідоцтв. Турист, який щеплений за кордоном, повинен перебувати на карантині, доки не пройде серологічний тест, що підтверджує рівень їх антитіл.

Міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш Ха-Коен заявила, що Ізраїлю час скористатися своєю перевагою як безпечної та імунізованої держави, щоб зміцнити свою власну економіку. Також додала, що цілі напрямки індустрії туризму, включаючи гідів, готелі та транспортні компанії залежать від в'їзного туризму і не працюють понад рік.

Я щаслива дати старт процесу відновлення їхньої діяльності й сподіваюся, що це поставить галузь на шлях відновлення і повного повернення до стабільного і здорового туризму в Ізраїлі, – прокоментувала вона.

За даними Worldometer , станом на 13 квітня 2021 року в Ізраїлі виявлено 836 261 випадок зараження коронавірусом, з них 6 304 летальних.

Нагадаємо, раніше Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям з негативним ПЛР-тестом. Але ці заходи не поширювалися на туристів, для яких розробляли окремий порядок.