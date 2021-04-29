Ізраїль повертає карантин для прибулих з 7 країн: Україна – у списку

Влада Ізраїлю вирішила повернути правило щодо карантину для людей, що приїхали іх 7 країн світу. У списку – Україна, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина.

Нові правила щодо в'їзду з цих держав, де складна ситуація з коронавірусом, розпочнуть діяти з 3 травня. Уникнути карантину не допоможе і тест на наявність антитіл.

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Правила розпочнуть діяти з 3 травня

Для кожного, хто приїхав до Ізраїлю з цих країн, передбачений двотижневий карантин у готелі. Скоротити ізоляцію можна до 10 днів, проте для цього потрібно отримати результати одразу двох негативних ПЛР-тестів на коронавірус.

Ізраїль закрив ковідні відділення

Рішення потребує затвердження Кнесету.

Зазначимо, що ще 20 квітня влада Ізраїлю оголосила про закриття відділень для хворих на коронавірусну інфекцію. Рівень зараження в країні на COVID-19 продовжує знижуватись. Пацієнтів тепер приймають терапевтичні відділення.

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Яка ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

Станом на 29 грудня в країні діагностували понад 838 тисяч випадків на коронавірус, померли 6 361 хворий, одужали більше ніж 830 тисяч осіб.