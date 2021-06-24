Ізраїль змінив дату відкриття кордонів для іноземних туристів

Влада Ізраїлю вирішила перенести відкриття кордонів для вакцинованих іноземних туристів. Тепер країна відкриється не 1 липня, як планувалося, а через місяць – 1 серпня.

Причина зміни дати відкриття – розповсюдження "Дельта" штаму коронавірусу. Зараз Ізраїль має на меті, перш за все, захистити своїх громадян від варіанту Дельта, який бушує у всьому світі.

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Дозвіл на в'їзд іноземних громадян до Ізраїлю з туристичною метою буде відкладено на один місяць (з 1 липня по 1 серпня), за винятком контексту групових турів, – йдеться у повідомлені.

Крім того, влада країни посилить контроль за вакцинацією і дотриманням санітарних вимог. Тестування на коронавірус проводитимуть без обмеження витрат бюджету, а вакцинацію поширять на людей від 12 років.

Коронавірус в Ізраїлі

За даними Worldometer , станом на 24 червня 2021 року в Ізраїлі виявлено 840 307 випадків зараження коронавірусом, з них 6 429 летальних.

23 червня в Ізраїлі зафіксували новий спалах COVID-19, де повністю вакциновано більш ніж половина населення.

За словами чиновників, це – індійський штам, так званий дельта-варіант.

Відзначимо, штам коронавірусу Delta, вперше виявлений в Індії, стає домінантним варіантом по всьому світі. ВООЗ назвала його потенційно найбільш смертоносним варіантом.

Зверніть увагу! В Україні також відреагували на стрімке поширення мутації індійського штаму, зокрема, в Офісі Президента повідомили, що Україна може обмежити в'їзд та виїзд до тих країн, де вирує штам "Дельта".