Через мутації коронавірусу: Італія відклала відкриття гірськолижних курортів

15 лютого Італія планувала відкрити популярні гірськолижні курорти. Проте, так і не зробила цього через ризик поширення нових штамів COVID-19 й встановлення жорсткіших карантинних обмежень у деяких регіонах країни.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив, що курорти не працюватимуть до 5 березня.

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Занепокоєння щодо розповсюдження "британського" штаму коронавірусу та інших варіантів SARS-CoV-2 призвело до аналогічних обмежень у Франції та Німеччині, – зазначив Сперанца.

Водночас збільшення випадків COVID-19 та встановлення більш жорстких обмежень в італійських регіонах – Тоскана, Лігурія, Абруццо та Трентіно-Альто-Адідже, спричинило закриття зимових локацій активного відпочинку.

У повідомленні зазначається, що з понеділка ці чотири регіони перейшли до "помаранчевої" зони карантину. Тут заборонена діяльність барів та ресторанів, а місцевим жителям не дозволяється виходити з дому без поважної причини. МОЗ Італії зауважило, що нові обмеження діятимуть щонайменше 15 днів.

Міністерство охорони здоров'я також заявило, що розпочне компенсацію операторам витягів.

За даними Worldometer , станом на 15 лютого 2021 року в Італії виявлено 2 721 879 випадків зараження коронавірусом, 2 225 519 осіб одужали, 402 783 хворіють, а летальних випадків – 93 577.

Відзначимо, що український лоукостер SkyUp навесні запустить рейси з України до Італії. Зі Львова до Бергамо і з Києва до Барі.

У літньому сезоні 2021 року компанія Lumiwings планує запуск рейсів з Одеси до Форлі та Перуджі.