Влада міста пообіцяла вжити негайних заходів, щоб унеможливити подальше розмноження щурів.

Читайте також Куди поїхати, щоб відчути силу природи: список локацій з "характером"

Національна асоціація охорони навколишнього середовища Іспанії Anecpla зазначила, що щурі можуть заражати як людей, так і домашніх тварин.

Щоб зупинити розповсюдження небезпечних гризунів, влада почала просвітницьку діяльність, а також закликала місцевих жителів та туристів не годувати голубів, бездомних собак та котів. Крім того, на вулицях та дорогах загального користування посилиться контроль за сміттям. Експерти зазначають, що залишки їжі сприяють розмноженню щурів, тож ці прості міри пришвидшать боротьбу з потенційною небезпекою.

Гризуни зафіксовані у Вальядоліді та Мадриді / Фото Pexels

Це вже не перша атака щурів, зафіксована в Іспанії. Проте Національна асоціація охорони навколишнього середовища додає, що раніше вони спеціалізувалися на боротьбі з каналізаційними щурами.

У випадку з чорними щурами ми стикаємося з особами, які переміщуються в садах та зелених зонах, поблизу шкіл та дитячих майданчиків, з інтенсивним рухом людей та свійських тварин, що значно ускладнює боротьбу з ними,

– розповів президент Anecpla Серджіо Монж.

Він додає, що популяція чорних щурів помітно збільшилася за останні 2 роки. Найбільше від гризунів страждають історико-культурний центр Вальядолід та столиця Іспанії – Мадрид.

До теми Тепер тільки з COVID-сертифікатом: Іспанія заборонила в'їзд невакцинованим українським туристам

Якщо у 2019 році в Мадриді було виявлено та контролювалось десять спалахів хвороб, пов'язаних з поширенням пацюків, то цього року в столиці їх було виявлено вже 35,

– заявила співробітниця Департаменту охорони здоров'я Мадрида Хосе Марія Камара.

Ветеринари також звертають увагу, що заразитися після укусу чорного щура, можуть кішки та собаки. Тому туристам, які планують відпочинок в Іспанії й хочуть взяти з собою домашнього улюбленця, необхідно потурбуватися про наявність щеплення від бактерій Leptospira у свого чотирилапого друга.