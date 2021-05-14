Іспанія готова приймати іноземних туристів: коли це станеться

Європейський Союз переглядає рекомендацію 912 Ради ЄС, яка регулює необов'язкові поїздки з країн, що не входять до ЄС. Саме це дозволить туристам з третіх країн подорожувати до Іспанії з 20 травня.

Міністерка промисловості, торгівлі і туризму країни Рейес Марото прогнозує, що ослаблення рекомендацій може відбутися до 20 травня, полегшуючи іноземним туристам з третіх країн транзит до Іспанії через США або Великобританію. Про це вона заявила під час презентації кампанії "Ви заслуговуєте Іспанії".

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Кампанія спрямована на зміцнення позицій Іспанії як першого місця для відпочинку.

Під час презентації вона також нагадала, що в червні будуть запущені COVID-паспорти для полегшення подорожей в умовах пандемії коронавірусу. За її словами, документ спростить перетин кордонів в ЄС.

Іспанія дуже скоро готова знову відкритися світу і вітати всіх тих, хто хоче провести ідеальну відпустку після найгіршого року нашого життя, – додала Марото.

Зараз же в Іспанії діють обмеження на в'їзд туристів, які не є громадянами ЄС.

За даними Worldometer , станом на 14 травня 2021 року в Іспанії виявлено 3 598 452 випадки зараження коронавірусом, з них 79 281 летальних.

Відзначимо, раніше міністр туризму країни Фернандо Вальдес заявив, що Іспанія готується до відкриття для іноземних туристів з червня. Однак перед цим влада запустить пілотний проєкт.