Незвичайний "товар": в Ісландії намагаються продати активний вулкан

Уявіть, що у вас є змога володіти цілим вулканом. В Ісландії це можливо – Фаградалсф'яль виставлений на продаж.
Як відомо, район виверження на півострові Рейкьянес на захід від столиці Ісландії – Рейк'явіку, розташований на приватній землі. Вона належить асоціації землевласників, що налічує близько 20 осіб.
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Сігурдур Гуджон Гісласон – голова цієї асоціації, повідомив, що вони отримали запити від рієлторів та інших зацікавлених сторін щодо придбання. Зазначається, що декілька пропозицій вже на розгляді.
Зараз це, мабуть, найгарячіша земля в країні, – пожартував він, додавши, що землевласники готові продати ділянку за відповідною ціною.
Очікується, що потенційні покупці зможуть заробити на туристичному потенціалі цього місця.
Виверження вулкану Фаградалсф'яль
- Виверження цього вулкана почалося в березні й тривало протягом декількох тижнів.
- Безліч туристів влаштовують тут пікніки – готують сосиски на лаві вулкану, та навіть час від часу грають у волейбол.
- Фотографи скеровують свої дрони прямісінько в жерло вулкана задля унікальних відеороликів.