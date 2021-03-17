Ісландія відкриває кордони для туристів, але є умова

В Ісландію буде дозволено в'їзд всім, хто зробив щеплення від коронавірусу. Новий захід набуде чинності 18 березня.

Така політика, яка діє з 20 січня для мандрівників з Шенгенської зони, буде поширена на всіх, незалежно від країни прибуття. Митні органи Ісландії прийматимуть свідоцтва про вакцинацію за зразком країн Шенгенської зони або "жовту картку" від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Всім тим, хто був повністю вакцинований від COVID-19, буде дозволено поїхати в Ісландію без дотримання прикордонних заходів, таких як тестування і карантин, – йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Ісландії.

Як альтернативу всі туристи матимуть змогу пройти тест на антитіла до коронавірусу.

Цей крок робить Ісландію однією з перших європейських країн, які відкрили свої кордони за межами Шенгенської зони, яка охоплює 26 країн – більшість з 27 членів ЄС, а також Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.

За допомогою нової політики Ісландія сподівається збільшити потік відвідувачів з США і Великої Британії.

За даними Worldometer , станом на 17 березня 2021 року в Ісландії виявлено 6 087 випадків зараження коронавірусом, з них 29 летальних.

Відзначимо, раніше Китай заявив, що з 15 березня впускатиме на територію країни іноземних туристів з тими самими документами, що й до пандемії. Однак спрощення стосується тільки тих, хто вакцинувався від COVID-19 китайськими препаратами.