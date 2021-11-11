Ірландія та Швеція не закриватимуться для подорожей українців, – МЗС

Днями Євросоюз виключив Україну з "зеленого списку" країн. Для українських туристів рекомендували закрити кордони. Водночас чимало країн все ще доступні для подорожей українських громадян.

Є країни, які все ж готові приймати українців, зокрема Ірландія та Швеція. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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За словами міністра, Ірландія стала дев'ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців.

Умови – повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест,

– зауважив Кулеба.

Він також нагадав, що, як і раніше, для поїздки до Ірландії необхідно мати візу.

Детальніше про умови в'їзду до Ірландії для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.

Крім того, за умови повної вакцинації чи негативного тесту, для українців залишилися відкритою ще одна країна – Швеція.

ЄС виключив Україну із зеленого списку

9 листопада Україну виключили із зеленого списку країн – тепер буде важче потрапити у країни ЄС.

Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваність на коронавірус. Якщо ситуація з COVID-19 позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – заборонити в'їзд.

Однак це лише рекомендації. Тому кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.