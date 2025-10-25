Чимало таких пригод жінка пережила й на своєму досвіді. 24 Канал поспілкувався з Іреною Карпою про це докладніше.

Неочікувані враження серед пляшок: як купання в Одесі стало моментом справжнього щастя?

Говорячи про приємні та неординарні моменти з подорожей Україною, письменниця одразу згадує про Одесу. Адже там навіть неідеальні пляжі не заважають кайфувати від життя.

Я купалася там у морі серед кульочків і пластикових пляшок, але все одно купалася! Бо ж головне – відчувати момент,

– каже Карпа.

Вона з гумором розповіла, що може бути й снобом, і простим "гопніком", який сміється на набережній з друзями та п'є пиво просто неба. Карпа також тішиться українській мові на одеському пляжі, й окремо підкреслює: головне – бути вдячним і вміти насолоджуватися.

Пам'ятаю, як продавці пахлави в Одесі кричали українською – і це було так приємно! Я просто кайфую від того, що є. Бо життя – воно різне,

– ділиться письменниця.

Цікаво, що особливої уваги Карпа надає поїздкам у вагонах СВ – це для неї не просто спосіб пересування, а справжня романтична пригода, яку можна зробити незабутньою навіть за звичайних умов. Адже там доступні настільні ігри, музика, а ще й добрий друг або кохана людина поруч в атмосфері "Орієнт Експресу".

Секрет ідеальних мандрів Україною / Колаж 24 Каналу фото Ірени Карпи і uzolimanko

Важливо, каже вона, не обмежувати себе ні транспортом, ні фінансами, ні місцем. Будь-яка подорож – це частина великого досвіду, незалежно від того, чи це на машині, в метро чи пішки. Навіть просте купання у морі – це вже щастя.

До слова, як зазначала Одеська ОВА, влітку 2025 року в Одесі після усіх безпекових перевірок відкривали 30 пляжних зон. Звісно, до наступного сезону треба ще трохи почекати – але воно того варте.

Карпа є одним із голосів покоління, які нагадують: Україна багатогранна та цікава, і тут завжди можна знайти радощі подорожей. Її підхід – цінувати прості речі, не чекати ідеалу, а творити своє свято у будь-якій точці країни.

Які туристичні магніти України, суто до прикладу, цікаво відвідати?