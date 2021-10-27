Майже 20 місяців Ісламська Республіка Іран була закрита через пандемію COVID-19. Однак зараз прийняла рішення знову відкритися для туристів.

Іран відкриє свої кордони тільки для вакцинованих.

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Іран відкриває свої кордони для вакцинованих туристів

Іран став країною Середнього Сходу, яка найбільше постраждала від пандемії. Республіка закрилася для іноземців у березні 2020 року, за винятком медичних та ділових поїздок.

За даними митної адміністрації країни, середня кількість міжнародних поїздок в Іран та з Ірану за рік до 20 березня 2021 року зменшилася на 80%.

Так, туристичний сектор Ірану зафіксував дефіцит у розмірі 1,2 мільярда доларів впродовж 2020 – 2021 років.

Зараз же, за порадою міністерства туризму, антивірусна група країни схвалила відновлення роботи над видачею віз туристам.

Туристи, які отримали дві дози вакцини та можуть пред'явити сертифікат про негативний ПЛР-тест, проведений протягом 96 годин, можуть отримати візу,

– повідомляє інформагентство ISNA.

Проте, це не стосується мандрівників з країн, які Всесвітня організація охорони здоров'я відносить до груп високого ризику COVID-19.

Крім того, вперше за 20 місяців, Іран дозволив вірянам відвідувати головні щотижневі молитви в п'ятницю.

COVID-19 в Ірані: останні дані

За даними Worldometer, станом на 27 жовтня 2021 року в Ісламській Республіці Іран виявлено 5 877 456 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 125 519 летальних;

Водночас 5 443 243 особи побороли хворобу.