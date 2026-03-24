Не у Львові: де народився Ігор Білозір – український композитор, убитий через російську музику
- Ігор Білозір, відомий український композитор, народився в Радехові та здобув популярність у Львові, де його трагічно вбили у 2000 році.
- Радехів, місто з давньою історією, має кілька цікавих пам'яток, зокрема дерев'яну церкву Святого Юрія та краєзнавчий музей.
Ігор Білозір жив і творив у Львові, там само, на жаль, і загинув. Але народився він не в обласному центрі.
А у маленькому містечку Радехів за 70 кілометрів від Львова. З посиланням на info-ua.net розповідаємо про це докладніше.
Тихе містечко з давньою історією: що варто побачити в Радехові на Львівщині?
Майбутній композитор Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року у Радехові, невеличкому місті на Львівщині, як пише uinp.gov.ua. Перший професійний запис його музики відбувся у 1969 – на Львівському радіо у "Мандрівному меридіані", коли Ігорю було лише 14 років.
Після школи Білозір переїхав до Львова, де закінчив консерваторію і став беззаперечною зіркою української естради. Він заснував і став лідером ВІА "Ватра" та автором сотень пісень, а у 1996 році здобув звання Народного артиста України.
8 травня 2000 року сталася трагедія. У кав'ярні у центрі Львова Білозір зробив зауваження чоловікам, які гучно виконували російський шансон – і ті жорстоко побили його. Лікарі боролися за життя артиста 20 днів, але врятувати не змогли.
На похоронах у Львові зібралися близько 100 тисяч людей, поховали його на Личаківському цвинтарі. Згодом суд виніс вирок двом нападникам – 10 і 8 років ув'язнення.
"Під крилом ангела" – документальна стрічка про Ігоря Білозіра: дивіться відео marianvalko1499
Щодо рідного міста Ігоря Білозіра, то воно не стало масовим туристичним напрямком. Але для тих, хто шанує нашу музику і хоче відчути коріння людини, яка загинула за захист української мови, Радехів є особливим місцем.
Історія Радехова давня. Перша письмова згадка датована 1472 роком, хоча поселення тут існувало ще в X – XI століттях. Після татарського нападу 1578 місто запустіло, але з часом відродилося завдяки магнатам із роду Бадені. Ті перетворили Радехів на місто-сад із палацом, оранжереєю, пивзаводом і електростанцією.
Що там можна подивитися сьогодні? Це тихе містечко з кількома цікавими пам'ятками. Серед них – дерев'яна церква Святого Юрія XV століття, що фігурує у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і краєзнавчий музей 2004 року у старовинній віллі з понад 2000 експонатів. Серед них, до слова, є макет криївки УПА.
Які ще туристичні міста Львівської області варто відвідати?
Яворів – старовинне місто XIV століття біля польського кордону, що має одразу дві ратуші: першу, збудовану у 1830-х із восьмигранною баштою і годинником на 4 циферблати, та другу – у стилі неоготики 1908 року з червоної цегли. Особливою родзинкою є підземелля з королівських часів із легендою про заховані скарби Речі Посполитої.
Городок – місто з унікальною ідентичністю. Річка Верещиця формує його ландшафт, а місцеві охоче розповідають легенду про те, як Іван Франко ледь не потонув тут у ставі на межі XIX – XX століть. Головна пам'ятка – костел Воздвиження Чесного Хреста, один із найстаріших готичних храмів України, вперше згаданий ще за часів Владислава Ягайла.
Часті питання
Які визначні місця можна відвідати у Радехові?
У Радехові варто відвідати дерев'яну церкву Святого Юрія XV століття, яка є у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і краєзнавчий музей у старовинній віллі з понад 2000 експонатів, зокрема з макетом криївки УПА.
Хто такий Ігор Білозір і чому він є важливою постаттю для Радехова?
Ігор Білозір – відомий український композитор, що народився у Радехові. Він заснував ВІА "Ватра" та став автором сотень пісень. Його трагедія і боротьба за українську мову роблять Радехів особливим місцем.