Любителі котів у захваті: де розташований незвичайний храм, який підкорює серця туристів

Любителі котів, ми знайшли для вас справжню мрію! Ця чарівна локація закохує з першого погляду: тут стільки маленьких пухнастих друзів, що аж очі розбігаються.

Чому цей храм у Японії називають котячим?

Офіційно храм називається Готокудзі. За легендою, на початку 17 століття Іі Наотака, другий лорд домену Омі-Хіконе, потрапив у сильну грозу. Його врятував кіт із місцевого храму, який жестом запросив чоловіка сховатися всередині. У знак подяки Наотака присвятив храм своєму клану.

Після його смерті святиню перейменували на Готокудзі на честь посмертного буддійського імені лорда. Згодом кота, що врятував Наотаку, почали шанувати, як "Запрошувача Фортуни", а його образ став відомий у всьому світі під назвою манекі-неко – кота, який приносить удачу. Відтоді храм Готокудзі прикрашають сотні фігурок щасливих котів, подарованих віруючими на знак вдячності та віри в благополуччя.

Що цікавого побачити на території храму?

Усередині можна придбати омікудзі – це японські передбачення, або фігурки котів різних розмірів. Якщо передбачення виявиться невдалим, його традиційно прив'язують до дерева біля входу, щоб залишити нещастя позаду. Відвідувачі часто купують фігурку кота, загадують бажання і залишають її в храмі або забирають додому до здійснення мрії.

На території також можна знайти дерев'яні таблички ема, на яких люди пишуть свої надії й молитви, сподіваючись, що вони здійсняться. Головна окраса храму – це сотні білих манекі-неко, котів, що приносять удачу. Вони стоять у затишному куточку, створюючи вражаючу композицію та чудову фотолокацію.

Котячий храм у Японії / фото Live Japane Perfect Guide

Крім знаменитих котів, у храмі є невелике кладовище, де, за легендою, поховано членів клану Іі – родини, що колись подарувала храму процвітання. Навіть не розуміючи написів, можна відчути спокій і повагу до історії цього місця.

Відгуки про це місце лише позитивні:

Дуже цікавий візит до котячого храму! Я відвідав це місце зі своєю сім'єю, і нам дуже сподобалося! Архітектура, яка вражає своєю красою та місцем, спокійна та надихаюча,

– пише Флавіо Аморім.

Адреса розташування: 2-24-7 Готокудзі, Сетагая-ку, Токіо, 154-0021.

