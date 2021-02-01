Хорватія продовжила обмеження для в'їзду іноземців

Уряд Хорватії продовжив обмеження на в'їзд іноземців в країну щонайменше до 15 лютого через пандемію коронавіруса.

Джерело: фейсбук посольства України в Хорватії

Раніше обмеження мали діяти до 31 січня. Всього у країні 232 тисячі інфікованих. Одужало – 224 тисячі. За останню добу виявили 336 випадків захворювання, одужало – 459 людей.

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Правила в'їзду українців у Хорватію

►Туристи, які перетинають кордон Хорватії з країн, де поширюється мутований COVID-19, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, який зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.

Також іноземці повинні відсидіти карантин тривалістю 14 днів. Якщо власним коштом здати повторно ПЛР-тест після 7 днів ізоляції, то цей термін можна зменшити.

►Якщо ви в'їжджаєте з особистих невідкладних причин – похорон, лікування – то можна без тесту. Однак потрібно виїхати з Хорватії впродовж 12 годин з моменту в'їзду.

►Українці, які їдуть у Хорватію для здійснення волонтерської діяльності на територіях, які постраждали від землетрусу (Сісачко-Мославачка жупанія, частина Загребської та Карловацької жупаній), теж можуть перетнути кордон без тесту. Втім їм потрібен попередній дозвіл Штабу цивільного захисту Хорватії.

Яким категоріям українців дозволений в'їзд у Хорватію