Це одне з найкрасивіших місць в усій країні: де у світі можна прогулятися "спиною дракона"

У Великій Британії є одне місце, яке нагадує кадр з фантастичного фільму. Розташоване воно у сільській місцевості Пік-Дистрикт і називається "спина дракона".

Біля мальовничого села Голлінсклаф у графстві Стаффордшир є два пагорби – Хром-Хілл і Паркхаус-Хілл, – які за формою нагадують спину сплячого дракона. Здається, що великий звір от-от прокинеться і злетить у небо. Про це розповідає Mirror.

Що відомо про прогулянку "спиною дракона"?

На перший погляд, похід "спиною дракона" може здатися простим. Та насправді новачки можуть з ним не справитися. Річ у тому, що місцевість дуже горбиста – є дуже круті підйоми та спуски, а також скелі. Місцями навіть досвідченим мандрівникам може бути складно на цьому 6-кілометровому маршруті. Зазвичай туристи проходять його за 2 – 3 години.

Хайкінг "спиною дракона" визнали одним з найбільш мальовничим у всій Великій Британії. Шлях пролягає через польові стежки, сільські дороги і ферми.

Зверніть увагу! Детально ознайомитися з маршрутом можна на ресурсі Lets go Peak District. Тут розповідають, де саме розпочинається маршрут і якою дорогою треба рухатися, аби його пройти. Розпочинати хайкінг туристам радять з центру села Голлінсклаф і рухатися у північно-західному напрямку вгору.

Хакійнг "спиною дракона" у Великій Британії: відео

