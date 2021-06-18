Грузія знову оновила правила в'їзду для іноземних туристів

Влада Грузії оновила правила в'їзду до країни для іноземних туристів. Тепер діти віком до 10 років, які прибули з-за кордону, не зобов'язуються пред'являти негативний ПЛР-тест.

За заявою уряду, така зміна стимулюватиме сім'ї здійснювати туристичні поїздки до Грузії. Нові правила вже вступили в дію.

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Крім того, Грузія розширила список країн, громадяни та резиденти яких можуть в'їхати при наявності негативного ПЛР-тесту і повторного після прибуття. Зокрема, до списку потрапили 10 держав: Сан-Марино, Монако, Сербія, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Андорра, Албанія, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина.

Умови в'їзду до Грузії

З негативним ПЛР-тестом Грузію можуть відвідувати громадяни і резиденти країн ЄС, України, Росії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великобританії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Бахрейну, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Канади, Японії, Кувейту, Китаю, Південної Кореї, Молдови та Оману.

Межі Грузії відкриті і для всіх іноземців, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу. При прильоті в Грузію щепленим туристам необхідно надати лише довідку про вакцинацію, при перетині сухопутного або морського кордону – додатково і негативний результат ПЛР-тесту.

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Грузія відкрила сухопутні кордони для іноземних туристів з 1 червня. Перетинати кордон можуть люди з негативним результатом ПЛР-тесту (зроблений не пізніше, ніж за 72 годин до в'їзду). Однак в такому випадку протягом наступних трьох діб після приїзду потрібно буде зробити ще один тест. Також подорожувати зможуть туристи, які мають довідку про проходження повного курсу вакцинації.

Україна та Грузія попередньо домовилися про взаємне визнання документів, які засвідчують щеплення від коронавірусу. Це має максимально спростити перетин кордону громадянами обох країн.

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