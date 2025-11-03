Про те, як виглядають рижики, де і коли ростуть, а також як їх правильно збирати – розповідає 24 Канал.

Які особливості є у рижиків?

Наукова назва рижиків – Lactarius deliciosus. За даними First Nature, ці помаранчеві гриби мають випуклий капелюшок діаметром 6 – 20 міліметрів з заглибленням посередині. Ніжка у рижиків коротка, а всередині неї є дірочка, з якої витікає жовтий сік. Після зрізання гриб може посиніти або позеленіти – це цілком нормально.

Дехто вдається у питання, чи отруйні рижики. Відповідь – ні. Однак є гриби, які схожі на рижики. Наприклад, клітоцибе, або, як кажуть у народі, говорушка. Цей гриб вважається умовно їстівним, адже навіть після тривалої термічної обробки може викликати розлади травлення, а тому краще не ризикувати.



Гриби рижики на фото / Світлина Павла Мартинюка

Де і коли ростуть рижики?

Сезон рижиків розпочинається з кінця літа. За даними "Агро газда", у Карпатах і на Поліссі перші рижики можна знайти ще в серпні, але поширенішими вони стають з вересня. Ростуть ці гриби до перших заморозків. Тож збирати їх можна у серпні – жовтні, зрідка – у листопаді.

Рижики люблять зволожений ґрунт і ще теплу температуру повітря. Єдиного правила про те, як правильно збирати рижики, не існує. Однак, як розповідає автор ютуб-каналу "Зелена планета", найсмачніші рижики ростуть у соснових лісах. Шукати їх треба під опалими гілочками. Якщо знайшли один – два, то не поспішайте відходити з цього місця, адже поруч обов'язково будуть ще гриби.

Лайфхак від грибника – якщо бачите невеликий горбик з гілочок, то відкрийте його, адже, швидше за все, там заховався рижик.

Дивіться відео про те, як і де шукати рижики:

Зауважимо, що рижики – це справжній делікатес на кухні, адже будь-яка страва разом з ними набуває абсолютно нового смаку. Довго готувати їх не треба, але обов'язково проварити 10 хвилин після закипання.

Які гриби ростуть у лісах України у листопаді?

У листопаді дощів в Україні стає більше, температура повітря опускається, тож сезон грибів завершується. Цей місяць – останній шанс для грибників вирушити на пошуки "скарбів" до лісу. В українських лісах у листопаді все ще можна знайти опеньки, гливи і навіть рідкісні трюфелі, щоправда, якщо ви не профі, то щоб знайти трюфель, вам має дуже пощастити.