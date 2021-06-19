Греція змінює умови в'їзду для іноземних туристів

Міністерство туризму Греції оголосило про внесення 2 важливих змін до протоколів охорони здоров'я для туристів, які в'їжджають до країни. Вони стосуються тестів на коронавірус та мінімального віку для подачі документів про відсутність недуги.

Впроваджені зміни ввели для людей, які прибувають із країн, для яких дозволено їхати до Греції та із країни.

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Нові умови в'їзду у Грецію

Грецький уряд вирішив дозволити в'їзд в країну мандрівникам з негативним експрес-тестом, а не лише з ПЛР-тестом, як було раніше.

Збільшили мінімальний вік, за якого діти, які в'їжджають в країну, мають надавати документи, які підтверджують, що вони не хворі на COVID-19. Тепер дітям до 12 років дозволено в'їзд без таких документів. Раніше такий дозвіл мали діти тільки до 6 років.

Крім того, для тих, хто прямує у Грецію, надали можливість замість негативного результату тесту показати сертифікат Євросоюзу про вакцинацію в цифровій або письмовій формі.

Коронавірус та карантин у Греції: що відомо

Станом на 19 червня у Греції коронавірус підтвердили у 417 706 місцевих жителів. Від початку епідемії одужали 396 880 людей, померли – 12 508.

З 14 травня країна відкрилася для іноземних туристів після карантинних обмежень.

А 9 червня МАУ отримала та оновила права на польоти до Греції за 7 маршрутами. Крім того, авіакомпанії SkyUp Airlines дозволили виконувати рейс з Києва до Салонік, а дозвіл на чартерні рейси з Дніпра отримала авіакомпанія Windrose.

Найбільший грецький туроператор Mouzenidis Travel припинив прийом та обслуговування нових клієнтів на території Греції у період з 18 по 26 червня.