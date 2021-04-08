Греція відкриється для туристів без жодної дискримінації

Туристичний сезон у Греції обіцяють розпочати 14 травня. Очевидно, що з дотриманням комплексу протикоронавірусних заходів.

Це підтвердив міністр туризму країни Гаріс Теохаріс у парламенті. За його словами, у грецькому плані передбачено п'ять ліній захисту для прийому іноземних туристів без загрози для них або місцевих жителів

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Ці лінії стосуються вакцинації туристів або ж негативних тестів, системи випадкової перевірки EVA на кордонах та аеропортах, карантинних готелів для ізоляції усіх відвідувачів з вірусом, вакцинації фахівців у галузі туризму, яка розпочнеться одразу після того, як щеплені отримають найбільш вразливі групи громадян, та суворого дотримання медичних протоколів.

Міністр наголосив, що правила застосовуються як до грецьких громадян, так і до відвідувачів з-за кордону.

Ми не чинимо дискримінації, – запевнив він.

Теохаріс також наголосив, що такого поняття, як "вільний від COVID" острів, не існує, бо лише процедурні причини призвели до загальної вакцинації жителів на менших островах.

За даними Worldometer , станом на 7 квітня 2021 року у Греції виявлено 281 570 випадків зараження коронавірусом, з них 8 532 летальних.

Нагадаємо, раніше влада Греції продовжила обмеження на внутрішні авіарейси до 12 квітня, а на міжнародні – до 19 квітня.