Греція продовжила локдаун і посилила карантинні обмеження

Уряд Греції продовжив локдаун в країні, а також посилив карантинні обмеження, які були введені через коронавірус. Новий режим буде діяти до 16 березня.

Про це заявив заступник міністра у справах захисту громадян Нікос Хардаліас.

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Жорсткі обмеження, які запровадила влада країни стосуються й прогулянок на свіжому повітрі. Грецьке видання Ekathimerini пише, що жителі держави тепер зобов'язані подавати заявки, щоб отримати дозвіл покинути будинок. Втім, для певних прогулянок (вигул собак, пробіжка, похід в магазин) є свій особистий код.

Також жителям Греції буде дозволено купувати продукти в супермаркетах, які розташовані в радіусі 2 кілометрів від дому.

Зазначається, що в столиці Афінах будуть закриті неосновні магазини й школи. Більшості населення рекомендують працювати з дому.

Нагадаємо, раніше міністр туризму Греції Харріс Теохаріс закликав запровадити сертифікати вакцинації, щоб відновити масовий туризм вже цього літа.

Крім того, Кіпр попри обіцянку так і не відкрився для українців з 1 березня. Курортна країна відклала відкриття на невизначений термін.