Греція посилює правила в'їзду для всіх туристів: що зміниться

Уряд Греції посилив правила в'їзду до країни. Нововведення стосуватимуться усіх мандрівників, зокрема з держав ЄС.

Таке рішення пов'язане з боротьбою проти хвилі поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

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Греція посилює правила в'їзду для всіх туристів

Так, з 19 грудня з 06:00 ранку за місцевим часом, усі відвідувачі, які подорожують до країни, зобов'язані пред'явити ПЛР-тест, зроблений протягом 48 годин після прибуття.

Єдиний виняток – мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні менш як 48 годин. Ця категорія осіб може в'їхати без тесту.

Цей крок зроблений лише через день після того, як Італія висунула подібну вимогу, що викликало певний поштовх з боку ЄС.

Європейська комісія заявила, що країни мають заздалегідь повідомляти органи ЄС про зміни у правилах подорожей.

Умови в'їзду в Грецію

За даними консульської служби МЗС України, щоб потрапити на територію Греції, українцям потрібно виконати одну з наступних умов:

обов'язкове заповнення спеціальної форми PLF за 24 години до перетину кордону;

сертифікат про повну вакцинацію із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти COVID-19, кількості отриманих доз та дати їх проведення, в друкованій або цифровій формі, зокрема в додатку "Дія" з QR-кодом;

надання негативного ПЛР-тесту, який зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття або наявність негативного результату антиген-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до прибуття;

наявність негативного результату антиген-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до прибуття; надання довідки про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 180 днів після нього.

Ці вимоги поширюються також на дітей у віці від 12 років.

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