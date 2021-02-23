Греція хоче прискорити введення "паспортів вакцинації"

Греція закликає запровадити сертифікати вакцинації, щоб відновити масовий туризм вже цього літа.

До цього закликає міністр туризму Греції Харріс Теохаріс. Економіка Греції значною мірою залежить від міжнародного туризму.

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Пізнє відкриття туристичного сезону минулого року було недостатнім для бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії коронавірусу.

Деякі країни зараз дуже заклопотані. Нам потрібно рухатися швидше,

– сказав міністр туризму Греції Харріс Теохаріс.

Питання щодо запровадження паспортів вакцинації планується обговорити на саміті ЄС, який розпочнеться в четвер, 25 лютого.

Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить вакцинованим людям проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей. Володимир Зеленський заявляв, що Україна може запровадити паспорти вакцинації вслід за країнами ЄС.