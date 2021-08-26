"Торгова точка" на висоті 2 061 метра: на Говерлі продають воду за 100 гривень

На найвищій точці України, горі Говерлі, з'явився справжній "базар". Тут туристам пропонують широкий асортимент напоїв.

Один з мандрівників опублікував відповідне фото. Користувачі мережі заявляють, що пів літра негазованої води коштує 100 гривень.

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Ні, це не центральний ринок, це гора Говерла!

– підписав фото Віктор Кулик.

У коментарях люди обурюються щодо появи торгової точки на найвищій вершині Українських Карпат. Вони зазначають, що не варто перетворювати Говерлу на "помийку та базар".

Не менш цікавим є те, як торговцям вдалося доправити увесь свій товар на вершину.



На Говерлі з'явилася торгова точка із водою за 100 гривень / Фото Віктора Кулика

Відзначимо, раніше на Говерлі туристи знайшли пляшку із двома записками. Вони датовані 1971 та 1972 роком. Як виявилося, діти, які заховали цю пляшку, мешкали у секретному військовому містечку на околиці Делятина – Івано-Франківськ-16.