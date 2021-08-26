Один из путешественников опубликовал соответствующее фото. Пользователи сети заявляют, что пол литра негазированной воды стоит 100 гривен.
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Нет, это не центральный рынок, это гора Говерла!
– подписал фото Виктор Кулик.
В комментариях люди возмущаются относительно появления торговой точки на самой высокой вершине Украинских Карпат. Они отмечают, что не стоит превращать Говерлу на "помийку и базар".
Не менее интересным является то, как торговцам удалось доставить весь свой товар на вершину.
На Говерле появилась торговая точка с водой за 100 гривен / Фото Виктора Кулика
Отметим, ранее на Говерле туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. Как оказалось, дети, спрятавшие эту бутылку, жили в секретном военном городке на окраине Делятина – Ивано-Франковск-16.