Відповідь на пандемію: бельгійське подружжя створило готель на плотах

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у кожна сферу життя людей. В умовах суворих обмежень та соціального дистанціювання чи не найбільшої гнучкості очікують від туризму.

Бельгійське подружжя Тобіас Нокеерт та Іка Мерлін відповіли на епідемію створенням плавучого готелю на плоті під назвою VLOTKAMP. Такі "готельні номери" посеред озера Фландрія допомагають людям насолоджуватися новими враженнями і при цьому залишатися ізольованими від інших.

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Готель на воді

Цей унікальний комплекс має 8 плотів і щоб дістатися до них, потрібно скористатися човном.



Комплекс складається з 8 плотів / Фото vlotkamp

Кожен пліт містить 5 плавучих модулів і оснащений старими порожніми бочками та шинами, щоб уникнути можливих зіткнень з перешкодами.



Плоти укріплені порожніми бочками та шинами / Фото vlotkamp

Щоб причали залишалися на місці, їх закріпили до дна, але лише з одного боку. Це дозволяє конструкції рухатись відповідно до вітру і завжди мати вхід з протилежного боку, звідки надходить повітря.

На плотах розміщений міцний намет, укріплений екзоскелетом, щоб забезпечити стабільність укриття у більш екстремальну погоду. Всередині ви знайдете великий матрац для комфортного відпочинку, а також безліч дизайнерських деталей, які створюють дух авантюризму.



На кожному плоті встановлений намет / Фото vlotkamp



Всередині намету є комфорний матрац та інші дизайнерські деталі / Фото vlotkamp

Для повноцінної насолоди природою на плотах під відкритим небом розміщені столи та стільці. Також кожен "номер" обладнаний аварійним туалетом, що дозволяє відвідувачам таборувати на воді впродовж тривалого часу.