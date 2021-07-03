Бельгійське подружжя Тобіас Нокеерт та Іка Мерлін відповіли на епідемію створенням плавучого готелю на плоті під назвою VLOTKAMP. Такі "готельні номери" посеред озера Фландрія допомагають людям насолоджуватися новими враженнями і при цьому залишатися ізольованими від інших.
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Готель на воді
Цей унікальний комплекс має 8 плотів і щоб дістатися до них, потрібно скористатися човном.
Комплекс складається з 8 плотів / Фото vlotkamp
Кожен пліт містить 5 плавучих модулів і оснащений старими порожніми бочками та шинами, щоб уникнути можливих зіткнень з перешкодами.
Плоти укріплені порожніми бочками та шинами / Фото vlotkamp
Щоб причали залишалися на місці, їх закріпили до дна, але лише з одного боку. Це дозволяє конструкції рухатись відповідно до вітру і завжди мати вхід з протилежного боку, звідки надходить повітря.
На плотах розміщений міцний намет, укріплений екзоскелетом, щоб забезпечити стабільність укриття у більш екстремальну погоду. Всередині ви знайдете великий матрац для комфортного відпочинку, а також безліч дизайнерських деталей, які створюють дух авантюризму.
На кожному плоті встановлений намет / Фото vlotkamp
Всередині намету є комфорний матрац та інші дизайнерські деталі / Фото vlotkamp
Для повноцінної насолоди природою на плотах під відкритим небом розміщені столи та стільці. Також кожен "номер" обладнаний аварійним туалетом, що дозволяє відвідувачам таборувати на воді впродовж тривалого часу.