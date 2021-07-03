Бельгийские супруги Тобиас Нокеерт и Ика Мерлин ответили на эпидемию созданием плавучего отеля на плоту под названием VLOTKAMP. Такие "гостиничные номера" посреди озера Фландрии помогают людям наслаждаться новыми впечатлениями и при этом оставаться изолированными от других.

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Отель на воде

Этот уникальный комплекс состоит из 8 плотов и чтобы добраться до них, нужно воспользоваться лодкой.



Комплекс состоит из 8 плотов / Фото vlotkamp

Каждый плот содержит 5 плавучих модулей и оснащен старыми пустыми бочками и шинами, чтобы избежать возможных столкновений с препятствиями.



Плоты укреплены пустыми бочками и шинами / Фото vlotkamp

Чтобы причалы оставались на месте, их прикрепили ко дну, но лишь с одной стороны. Это позволяет конструкции двигаться в соответствии с ветром и всегда иметь вход с противоположной стороны, откуда поступает воздух.

На плотах размещен прочный шатер, укрепленный экзоскелетом, чтобы обеспечить стабильность укрытия в более экстремальную погоду. Внутри вы найдете большой матрас для комфортного отдыха, а также множество дизайнерских деталей, которые создают дух авантюризма.



На каждом плоту установлена палатка / Фото vlotkamp



Внутри палатки есть комфортный матрас и другие дизайнерские детали / Фото vlotkamp

Для полноценного наслаждения природой на плотах под открытым небом размещены столы и стулья. Также каждый "номер" оборудован аварийным туалетом, что позволяет посетителям стоять лагерем на воде в течение длительного времени.