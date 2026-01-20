Вершина, яку підкорив сам Іван Франко, перетворилась на крижане королівство

Взимку гора Пікуй перетворюється на справжню казку: засніжені схили, тиша й панорами, від яких захоплює подих. Дістатися до вершини можна кількома різними маршрутами.

Чим особлива найвища вершина Львівщини?

Пікуй – це найвища вершина Верховинського Вододільного хребта, яка розділяє басейни річок Стрий та Латориця. Вона також є найвищою точкою Львівської області і географічно знаходиться на межі Львівської та Закарпатської областей.

Гора Пікуй взимку: дивіться відео / відео Віталія Стойко / Threads

Вершина славиться субальпійською рослинністю, багатьма рідкісними видами рослин, живописними скелями та стрімкими урвищами. З північного заходу до неї примикає Букуська полонина. Верхня межа лісу проходить на висоті 1200 – 1250 метрів, що дозволяє мандрівникам швидко ознайомитися з різноманітними ландшафтами та флорою Карпат.

Вершину Пікуй підкорювали відомі мандрівники, серед яких Іван Франко. Північний схил гори оточений кам'яним валом, а саме з цієї частини бере початок гірський потічок з прохолодною водою. Поруч проходить старовинний "Руський шлях" – маршрут, який у середньовіччі використовували великі князі, зокрема король Данило Галицький та його син Лев. Саме через цей шлях Лев розпочинав військові походи та позначав межі своїх володінь.



Краєвиди гори / фото Віталія Стойко / Threads

Що цікавого можна побачити?

З вершини Пікуй відкриваються неймовірні панорами на Бескиди та Закарпаття. У різних напрямках видніються:

Тростян та Високий Верх (схід);

Полонина Боржава та її найвищі вершини – Великий Верх і Стій (південний схід);

Рівна та Гостра (південний захід);

Букуська полонина (північний захід, простягається до Польщі);

Біля вершини розташоване поселення Біласовиця, Жденієво та Щербовець, а також можна розпочати походи на гору Гостра, полонину Рівна та до водоспаду Воєводин. Центральну частину вершини займає кам'яний тур, який слугує орієнтиром для туристів.

Які є маршрути до гори?

Найпопулярніший маршрут починається з села Біласовиця, куди можна дістатися автотранспортом або рейсовими маршрутками. Також можливий варіант із потягом із Львова через Воловець та Нижні Ворота з подальшою пересадкою на автобуси до Біласовиці.

Якщо ви надаєте перевагу коротшим маршрутам, можна пройти шлях Жденієво – потік Кочилівський – гора Пікуй, пише "Карпатіум". Прогулянка займе близько 5 годин, протяжність маршруту 12 кілометрів, а перепад висот складає 982 метрів. По дорозі можна відвідати ботанічну пам'ятку природи гору Високий Камінь та ботанічний заказник "Бузок".

Пам'ятайте: такі походи в Карпати варто планувати тільки за гарної погоди!

