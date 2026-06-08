Поки Говерлу долають швидше, Парашка випробує витривалість: скільки триває маршрут

У багатьох туристів виникають труднощі з тим, як правильно дістатися до вершини гори Парашка та що варто врахувати перед походом. Щоб уникнути зайвих проблем, ми підготували детальний маршрут, а також зібрали важливі поради, які стануть у пригоді під час мандрівки.

Українська туристка на платформі тік ток в одному зі своїх відео поділилася маршрутом до гори Парашка та розповіла, як туди дістатися, скільки часу займає похід і що варто взяти із собою.

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Як дістатися до гори Парашка та скільки триває підйом?

Українська мандрівниця розповіла, що найзручніше вирушати до гори Парашка електричкою до міста Сколе. Дорога займає близько двох годин зі Львова, а вартість квитка становить приблизно 100 гривень. За її словами, навіть у вихідний день у потязі було достатньо вільних місць.

Шлях до гори Парашка: дивитись відео

Після прибуття на вокзал потрібно перейти колії у протилежному напрямку від міста, а потім вийти до траси та знайти супермаркет "Рукавичка". Саме за ним починається маршрут на гору. На вході до лісу туристів чекає місце, де можна взяти палиці, якщо власних немає, а трохи вище необхідно сплатити екологічний збір у розмірі 50 гривень.

Маршрут, за словами туристки, добре промаркований, тому заблукати складно. Крім того, стежкою часто йдуть інші мандрівники. Водночас вона радить вирушати не пізніше обіду, адже весь похід із підйомом, спуском і перервою на відпочинок займає приблизно 8 – 9 годин.

Хоча висота Парашки становить близько 1200 метрів, це не означає легкий підйом. Значну частину шляху доводиться долати лісом, а після цього маршрут проходить мальовничими полонинами з панорамними краєвидами на Карпати. Для розуміння, навіть підйом на Говерлу буде вдвічі швидшим.

Туристка також рекомендує обов'язково взяти із собою трекінгове взуття та палиці, адже під час спуску навантаження на коліна є досить значним. Правильне спорядження зробить подорож комфортнішою та безпечнішою.

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Як новачкам підготуватися до походу у гори?

Насамперед новачкам радять уникати зимових походів. У Карпатах складні погодні умови можуть тривати з кінця листопада до середини квітня, а сильний вітер, хуртовини та туман значно підвищують ризики. Ще одна важлива рекомендація – не вирушати в гори самостійно. Оптимально подорожувати у компанії або разом із досвідченим провідником, особливо, якщо маршрут незнайомий.

Не менш важливо подбати про запас води та заздалегідь дізнатися, де на маршруті можна поповнити її запаси. Також перед складними походами рекомендують покращити фізичну форму: більше ходити пішки або займатися спортом. Досвідчені мандрівники радять завжди брати із собою карту та GPS-навігатор, а також психологічно готуватися до довгих переходів і заздалегідь оцінювати складність маршруту.

Під час руху найповільніший або найменш досвідчений учасник групи має йти попереду, щоб не відставати від інших. Для перекусів у горах найкраще підходять шоколад, сухофрукти, фрукти, печиво, хліб та інші поживні продукти, а також варто мати із собою запас коштів на випадок непередбачених транспортних витрат.