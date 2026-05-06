Чим особлива гора Маківка і чому туди їдуть не тільки туристи

Гора Маківка розташована на Львівщині, і це непроста локація. Вона одночасно може бути й маршрутом вихідного дня, і місцем паломництва для вшанування пам'яті УСС.

У 1915 році стрільці тут здобули першу значущу перемогу у своїй короткій, але яскравій бойовій історії. З посиланням на АрміяInform розповідаємо про все це докладніше.

Чим відома гора Маківка, де юні січові стрільці зупинили армію Росії ще понад сотню років тому?

Гора Маківка у 958 метрів заввишки стоїть у серці Високого Бескиду, за 8 кілометрів на північ від Славського у Львівській області. Навколишні хребти, звісно, вищі й знаменитіші, але саме Маківку щороку відвідують тисячі людей з особливою метою.

Тобто не тільки заради гірських прогулянок та краєвидів, хоч і ці активності та красоти там доступні. Адже Маківка є частиною Національного природного парку "Сколівські Бескиди", де мешкають олені, лисиці та рідкісні птахи, зокрема беркут.

Та окрім цього Маківка є одним із найсильніших символів національної пам'яті в Україні. Місцем, де навесні 1915 року народилася легенда Українських січових стрільців.

З 29 квітня до 4 травня 1915 року, у часи Першої світової війни, на схилах Маківки точилися запеклі позиційні бої між підрозділами австро-угорської армії та російськими військами. До складу перших входили 7 сотень 1 та 2 куренів УСС.

Перші два штурми, 29 і 30 квітня, були відбиті, ба й січові стрільці неодноразово самі контратакували. Ба більше, 4 травня бій завершився перемогою українців – російські війська відкинули за річку Головчанку, і це стало першим великим успіхом січових стрільців.

Доктор історичних наук Микола Лазарович пояснював "Радіо Свобода" у 2025 році, до 110-річчя бою, його стратегічний контекст. Прагнучи прорватися через Карпати в Угорщину, росіяни кинули на цей плацдарм великі сили. Але УСС зупинили наступ і не дозволили ворогу вийти у тил австро-угорських позицій.

Перемога була тяжкою. 42 стрільці загинули, 76 зазнали поранень, ще 35 потрапили у полон. При цьому важливо розуміти, що середній вік усусів був 19 – 20 років, і чимало з них були з родин інтелігенції – поети, художники, громадські діячі.

Що сьогодні можна побачити на Маківці та поруч?

Саме тому Маківка – не просто туристичний об'єкт, а місце паломництва. Ще у 1920-х та 1930-х роках члени УВО (Української військової організації) встановили на вершині хрести на честь полеглих, а українська молодь започаткувала традицію вшанування.

Сьогодні біля підніжжя гори, а саме у селі Тухля, діє Музей Героїв Маківки – з артефактами, зброєю та реманентом обох армій, які можна брати до рук. Окремо варто оглянути церкву святого Миколая 1900 року – в її стіну вмурована бронзова таблиця з іменами полеглих стрільців.

Найпопулярніший маршрут на Маківку йде якраз через Тухлю, далі на Грабовець і вершину. Загальна протяжність – 13 кілометрів, як пишуть на karpaty.love, перепад висот – близько 410 метрів, а тривалість – від 5 до 6 годин. Дорога не складна.

Які ще цікаві факти про туристичні магніти Львівщини варто знати?

Між селами Сопіт та Довге є велике недобудоване радянське водосховище. Воно мало забезпечувати водою Львів і виробляти електроенергію, але нічого з того не вийшло. Сьогодні тут мальовнича природна водойма серед гір, яку місцеві називають "Карпатським морем".

За легендою, у Жовкві поховане серце польського короля Яна ІІІ Собеського – переможця битви під Віднем 1683 року. А ще у місті збереглися Жовківський замок і колегіальна церква, де пов'язані з монархом реліквії зберігали століттями.