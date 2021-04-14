Google буде розвивати туризм в Україні: які проєкти реалізовують

Компанія Google представила проєкт для розвитку туризму в Україні. Вони будуть допомогати туристичній галузі розкрити свій потенціал за допомогою технологій, інструментів і навчальних ресурсів.
Розвивають його у партнерстві та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства культури і інформаційної політики України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства розвитку туризму України.
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"Сьогодні, коли індустрія туризму стикається з великими викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19, Google працює з представниками галузі, щоб допомогти їм у відновленні за допомогою технологій, щоб вони могли підготуватися, впровадити інновації і бути готовими до сьогоднішніх і майбутніх викликів", – сказав директор з бізнес-операцій Google в Східній Європі Дмитро Шоломко.
У рамках кампанії "Google для туризму" було організовано ряд онлайнпроєктів, спрямованих на підвищення цифрових навичок для середнього та малого бізнесу, туристичних асоціацій, державних і громадських працівників туристичного сектора.
Співпраця з Google є стратегічно важливою для поліпшення цифрової грамотності представників туристичної індустрії. Така взаємодія дасть додаткові можливості використовувати унікальні цифрові рішення для просування на глобальному рівні, розвитку туристичного потенціалу унікальних природних і культурних об'єктів України,
– заявила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.
Компанія Google Україна також представила гастрономічну карту та проєкт з оцифровування національних парків України.
Автентичні смаки України
Це новий проєкт, який доповнить сайт "Автентична Україна". Організатори хочуть сприяти розвитку внутрішнього туризму через популяризацію та збереження традицій приготування страв і напоїв. На сайті є гастрономічна карта, на якій можна вибрати регіон і здійснити віртуальну подорож унікальними смаками України.
Українські популярні страви \ Скрін з сайту
Оцифровування національних парків України
Цей проєкт реалізували за підтримки Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України. Загалом зараз є 16 національних оцифрованих парків 13 областях України в форматі Street View.
Список оцифрованих національних природних парків:
- НПП "Голосіївський" (м. Київ)
- НПП "Нижньодністровський" (Одеська область)
- НПП "Нижньодніпровський" (Херсонська область)
- НПП "Мезинський" (Чернігівська область)
- НПП "Гетьманський" (Сумська область)
- НПП "Нижньосульський" (Черкаська область)
- НПП "Вижницький" (Чернівецька область)
- НПП "Ужанський" (Закарпатська область)
- НПП "Гуцульщина" (Івано-Франківська область)
- НПП "Сколівські Бескиди" (Львівська область)
- НПП "Зачарований край" (Закарпатська область)
- НПП "Черемоський" (Чернівецька область)
- НПП "Верховинський" (Івано-Франківська область)
- НПП "Карпатський" (Івано-Франківська область)
- НПП "Дермансько-Острозький" (Рівненська область)
- НПП "Кременецькі гори" (Тернопільська область)