Як відрізнити вужа від гадюки: у львівському парку назвали основні відмінності

У теплу пору року змій можна зустріти не лише в лісах, але й у міських парках. Саме тому важливо знати, як відрізнити безпечного вужа від отруйної гадюки, щоб не панікувати та правильно поводитися під час зустрічі з плазуном.

У львівському парку "Знесіння" нагадали у фейсбук-дописі, за якими ознаками можна легко розпізнати цих змій. Найпомітніші відмінності стосуються кольору, форми голови, зіниць та поведінки плазунів.

Як відрізнити вужа від гадюки?

Вуж безпечний

Характерні ознаки:

Має яскраві жовті вушка – ними називають жовті плямки на потилиці;

Зіниці круглі, як у людей;

Візерунок спини однотонний чи плямистий;

Вуж досить швидкий та лякливий, як і загалом більшість плазунів, які бояться людей та шуму.



Вуж не становить небезпеки для людей / Фото з Вікіпедії

Гадюка небезпечна

Характерні ознаки:

Відрізнити галюку можна навіть зі значної відстані, якщо вона світлого кольору. Тоді на спині будуть темні зігзаги. Втім, гадюки бувають і темними, тому ці характерні ознаки розгледіти вже важче;

Голова гадюки трикутна, а зіниці – як у кота;

На відміну від вужа, гадюка повзає повільно й видає звуки шипіння. При зустрічі з людиною змія не тікає, а завмирає.



Гадюк краще остерігатися / Фото Pexels

Загалом змії стараються оминати людні місця, оскільки голоси та шум їх лякають. Однак в лісі чи навіть парках плазунів все одно можна зустріти, особливо в теплу пору.

Їх помічають навіть в парку "Знесіння" у Львові, однак людей просять не панікувати, оскільки на території живуть переважно вужі. Вони ніколи не нападають першими, не мають отрути й не становлять загрози.

На сайті Львівської міської ради пише, що працівники заповідника не виловлюють змій, оскільки вони контролюють чисельність шкідливих гризунів. Гостей лише закликають спокійно обходити вужів стороною.

Де в Україні водяться вужі, а де – гадюки?

В Україні вужі тяжіють до вологих місць, таких як річки та болота. Гадюки переміщуються по всій території, але також потребують вологи для зволоження шкіри.

У Карпатах найчастіше зустрічаються звичайний і водяний вужі, а також гадюки звичайна і Нікольського, які раніше вважалися різновидом одного виду. Крім вужів і гадюк, можна зустріти у нас ще мідянку і лісового полоза. Це теж неотруйні змії, однак їх часом люди плутають з отруйними через незнання.