В львовском парке "Знесиння" в посте в фейсбуке напомнили, по каким признакам можно легко распознать этих змей. Наиболее заметные различия касаются цвета, формы головы, зрачков и поведения пресмыкающихся.
Как отличить ужа от гадюки?
Узенька безвредна
Характерные признаки:
- Имеет яркие желтые "ушки" – так называют желтые пятна на затылке;
- Зрачки круглые, как у людей;
- Узор на спине однотонный или пятнистый;
- Уз довольно быстр и пуглив, как и большинство пресмыкающихся, которые боятся людей и шума.
Не полагайтесь на случай в ленте
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Уз не представляет опасности для людей / Фото из Википедии
Гадюка опасна
Характерные признаки:
- Отличить гадюку можно даже с большого расстояния, если она светлого цвета. Тогда на спине будут темные зигзаги. Впрочем, гадюки бывают и темными, поэтому эти характерные признаки разглядеть уже сложнее;
- Голова гадюки треугольная, а зрачки – как у кота;
- В отличие от ужа, гадюка ползет медленно и издает шипящие звуки. При встрече с человеком змея не убегает, а замирает.
Гадюк лучше опасаться / Фото Pexels
В целом змеи стараются обходить людные места, поскольку голоса и шум их пугают. Однако в лесу или даже в парках пресмыкающихся все равно можно встретить, особенно в теплое время года.
Их замечают даже в парке "Знесиння" во Львове, однако людей просят не паниковать, поскольку на территории обитают преимущественно ужи. Они никогда не нападают первыми, не имеют яда и не представляют угрозы.
На сайте Львовского городского совета написано, что сотрудники заповедника не вылавливают змей, поскольку те контролируют численность вредных грызунов. Гостей лишь призывают спокойно обходить ужи стороной.
Где в Украине водятся ужи, а где – гадюки?
В Украине ужи предпочитают влажные места, такие как реки и болота. Гадюки перемещаются по всей территории, но также нуждаются во влаге для увлажнения кожи.
В Карпатах чаще всего встречаются обыкновенная и водяная ужи, а также гадюки обыкновенная и Никольского, которые раньше считались разновидностями одного вида. Кроме ужиков и гадюк, у нас можно встретить еще медянку и лесного полоза. Это тоже неядовитые змеи, однако из-за незнания люди иногда путают их с ядовитыми.