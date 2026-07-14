У львівському парку "Знесіння" нагадали у фейсбук-дописі, за якими ознаками можна легко розпізнати цих змій. Найпомітніші відмінності стосуються кольору, форми голови, зіниць та поведінки плазунів.
Як відрізнити вужа від гадюки?
Вуж безпечний
Характерні ознаки:
- Має яскраві жовті вушка – ними називають жовті плямки на потилиці;
- Зіниці круглі, як у людей;
- Візерунок спини однотонний чи плямистий;
- Вуж досить швидкий та лякливий, як і загалом більшість плазунів, які бояться людей та шуму.
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Вуж не становить небезпеки для людей / Фото з Вікіпедії
Гадюка небезпечна
Характерні ознаки:
- Відрізнити галюку можна навіть зі значної відстані, якщо вона світлого кольору. Тоді на спині будуть темні зігзаги. Втім, гадюки бувають і темними, тому ці характерні ознаки розгледіти вже важче;
- Голова гадюки трикутна, а зіниці – як у кота;
- На відміну від вужа, гадюка повзає повільно й видає звуки шипіння. При зустрічі з людиною змія не тікає, а завмирає.
Гадюк краще остерігатися / Фото Pexels
Загалом змії стараються оминати людні місця, оскільки голоси та шум їх лякають. Однак в лісі чи навіть парках плазунів все одно можна зустріти, особливо в теплу пору.
Їх помічають навіть в парку "Знесіння" у Львові, однак людей просять не панікувати, оскільки на території живуть переважно вужі. Вони ніколи не нападають першими, не мають отрути й не становлять загрози.
На сайті Львівської міської ради пише, що працівники заповідника не виловлюють змій, оскільки вони контролюють чисельність шкідливих гризунів. Гостей лише закликають спокійно обходити вужів стороною.
Де в Україні водяться вужі, а де – гадюки?
В Україні вужі тяжіють до вологих місць, таких як річки та болота. Гадюки переміщуються по всій території, але також потребують вологи для зволоження шкіри.
У Карпатах найчастіше зустрічаються звичайний і водяний вужі, а також гадюки звичайна і Нікольського, які раніше вважалися різновидом одного виду. Крім вужів і гадюк, можна зустріти у нас ще мідянку і лісового полоза. Це теж неотруйні змії, однак їх часом люди плутають з отруйними через незнання.