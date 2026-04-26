Пережила ядерну катастрофу – і тепер приймає туристів: що можна побачити у Фукусімі у 2026
- У 2026 році префектура Фукусіма відкрита для туристів із головними зупинками у містах Наміє, Одаку та Футабу.
- Маршрут охоплює меморіали та музеї, а ще туристи можуть відвідати різні культурні пам'ятки, як-от замок Цуругаджо та село Оучідзюку.
11 березня 2011 року землетрус магнітудою 9,1 і цунамі заввишки до 18 метрів вдарили по північному сходу Японії. На АЕС "Фукусіма-Дайіті" стався вибух і розплавилося ядерне паливо у 3 реакторах.
Земля на 20 кілометрів довкіл і більше стала зоною відчуження, здавалося б, на десятки років уперед – але Фукусіма обрала інший шлях. Завдяки ravelandtourworld.com розповідаємо про це докладніше.
Дивіться також Де в Україні є місто-привид біля недобудованої АЕС
Фукусіма у 2026: як колишня зона відчуження перетворилася на туристичний напрямок?
У 2026 році японська префектура Фукусіма відкрита для туристів і активно запрошує їх. Переважно – просто відпочити, але й також побачити, що зараз відбувається з місцем, де сталася масштабна ядерна катастрофа у 2011 році.
Фукусіма за 15 років зазнала значного відновлення. Більшість евакуаційних наказів із часом скасували – звісно, після масштабної дезактивації (це зняття верхнього шару ґрунту та багаторічні заходи радіаційного очищення). Відтак люди не тільки повернулися у чимало домівок, але й туди поїхали туристи.
Головний туристичний маршрут фукусімської зони відчуження пролягає через Наміє, Одаку та Футабу – колишні міста-привиди. Тур стартує зараз зручно, на залізничних станціях поруч, адже лінію Дзьобан між Токіо і Сендаєм повністю відновили у 2020 році.
Вартість гіда – приблизно 10 000 єн (трохи більш як 2700 гривень) на особу. Якщо хтось переживає щодо дози радіації, то його заспокоюють простими цифрами – за шестигодинний тур людина зазнає менш як 1 мікрозіверта, що приблизно вдесятеро менше за один рентгенівський знімок.
Що чекає на мандрівника у Фукусімі – зоні ядерної катастрофи: дивіться відео MrM-1000
Маршрут має кілька ключових зупинок:
Перша – початкова школа Укедо в Намії. Це будівля, змита цунамі та збережена як меморіал на березі океану.
Друга – Меморіальний музей Великого землетрусу Сходу Японії та ядерної катастрофи у Футабі. Тут серйозна експозиція, де показують обидві трагедії одночасно – стихійну і технологічну.
І третя – траса Route 6 крізь залишки зони відчуження. Тут у далечині можна побачити силует АЕС "Фукусіма-Дайіті" і тисячі мішків із забрудненим ґрунтом.
Зауважимо, Фукусіма не схожа на Чорнобильську зону з її атмосферою апокаліпсиса. Це живе місце, де поряд із мертвими будинками зводять нові, де жителі повертаються і де питання "що далі?" звучить голосніше, ніж "що сталося?"
До того ж у префектурі для туристів є багато інших цікавинок. Це замок Цуругаджо – одна з найкраще відновлених самурайських фортець, або село Оучідзюку з духом "старої Японії" часів Едо. А ще тисячолітня вишня Тіхіроку Сіракава у Мікару, до якої туристи їдуть з усієї країни. І як не згадати кратерне озеро Гошікі-Нума, "П'ять кольорів", із незвичайною мінералізованою водою бірюзово-смарагдових відтінків.
А от чим іще можна займатися туристу у префектурі Фукусіма: дивіться відео LifeWhereImFrom
Які ще місця ядерних аварій були доступними для туристів?
Чорнобиль, Україна. Вибух на ЧАЕС 26 квітня 1986 року виділив радіації майже у 10 разів більше, ніж аварія на Фукусімі. Наслідки також були значно масштабнішими: постраждали мільйони людей, зона відчуження охопила близько 2600 квадратних кілометрів, а загальна площа радіоактивного забруднення в Україні у 12 областях перевищила 50 тисяч квадратних кілометрів.
Радянський Союз намагався приховати катастрофу, і лише через дві доби світ дізнався про неї. Та й то радше випадково – через шведську АЕС "Форсмарк", де несподівано спрацювали радіаційні датчики, фіксуючи радіоактивний пил із СРСР.
Нині зона закрита для відвідувачів – через повномасштабну війну, до якої вдалася агресивна Росія проти нашої держави. Але Україна вже підписала меморандум про відновлення туризму у Чорнобилі після перемоги.
Три-Майл-Айленд, США. 28 березня 1979 року у Пенсільванії на цій американській АЕС через відмову помп системи охолодження і помилки операторів розплавилося 53% активної зони другого реактора. На щастя, захисна оболонка витримала і майже не випустила назовні радіації. І все одно ліквідація наслідків тривала 14 років.
Перший реактор, що не був пошкоджений, відновив роботу у 1985 році. Біля самої станції запрацював освітній центр, що приймав туристів. Та у 2019 реактор знову закрили, разом із туризмом.
І от буквально зараз станція переживає несподіване відродження: реактор перезапускають, і планують встигнути це зробити вже у 2027 році, як зазначає world-nuclear-news.org, за контрактом з Microsoft – для живлення дата-центрів штучного інтелекту. Тільки туристичного доступу туди вже не буде.
