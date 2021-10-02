У французькому аеропорті введуть комендантську годину: причина обмеження

У аеропорту Нант-Атлантік з 2022 року запровадять комендантську годину. Тому жителі французького містечка Бугене зможуть спокійно спати вночі. Їм перестане заважати шум від літаків під час посадки.

Інформацію підтвердило керівництво летовища. Вони зазначили, що скасують усі нічні рейси.

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Комендантська година в аеропорту

Мешканці міста Бугене тривалий час вимагали заборонити нічні рейси в аеропорт Нант-Атлантік. Високий рівень шуму заважав їм спати та був причиною серйозних захворювань.

З 2022 року уряд введе відповідне обмеження та запровадить комендантську годину. Вона триватиме з опівночі до 6 ранку. Цьому передуватиме заборона на найгучніші літаки з 22:00 до опівночі. Посадка буде дозволена тільки в разі екстреної ситуації.

Держава також запровадила низку обмежень та прийняла метод "акустичної маржі". Він відрізняється від методу "реального сертифікованого шуму".

Близько 4 мільйонів європейців страждають від авіаційного шуму. Такі дані повідомили у Європейському агентстві захисту навколишнього середовища. Щоб виправили це, деякі аеропорти вводять низку обмежень та будують нові злітно-посадкові смуги, інші - змінюють траєкторію підльоту літака.