У Франції ввели нові вимоги щодо ПЛР-тестів і COVID-паспортів: що треба знати
Джерело:Le Figaro
Французький уряд вирішив запровадити нові вимоги щодо терміну дії ПЛР-тестів. Також вони стосуватимуться й COVID-паспортів.
Так, країна скоротить термін дії тестів і сертифікатів про вакцинацію. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.
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У Франції скоротили термін дії ПЛР-тестів і COVID-паспортів
Вже з 29 листопада негативний ПЛР-тест діятиме лише 24 години – раніше термін дії складав 72 години. При цьому вони залишаються платними для населення. ПЛР-тест потрібен невакцинованим особам, які хочуть потрапити до громадських місць.
Життя невакцинованих стає трохи складніше. З понеділка дії негативних тестів, які є обов'язковими для отримання медичного пропуску та доступу в громадські місця, становитиме до 24 годин, у порівнянні з 72 досі,
– заявив глава МОЗ.
Також, за його словами, з 15 січня COVID-сертифікат французів у віці від 18 до 65 років більше не буде дійсним без додаткової дози вакцини від коронавірусу. Людям нададуть два місяці на третю дозу вакцини.
Веран додав, що COVID-паспорти для людей старше 65 років діятимуть лише до 15 грудня.
COVID-19 у Франції: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 26 листопада 2021 року у Франції виявлено 7 483 282 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 118 734 летальних;
- Водночас 7 071 600 осіб побороли хворобу.