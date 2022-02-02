У Франції скасували ряд карантинних обмежень
Джерело:france24
На тлі повідомлень про рекордну кількість зафіксованих випадків COVID-19, влада Франції розпочала знімати карантинні обмеження.
Влада вважає загрозу "Омікрону" менш небезпечною за попередні штами вірусу, проте попереджає, що він досі залишається найбільш заразним.
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У Франції скасують ряд обмежень: що відомо
Частину вимог уже скасували. Наприклад, можна більше не носити маски на вулицях. Також зняли усі обмеження на кількість відвідувачів у концертних залах, на спортивних змаганнях та інших заходах. Робота з дому більше не є обов'язковою, проте досі рекомендується, як найбезпечніша. Таким чином, влада вирішила полегшити повсякденне життя громадян та туристів, які в'їжджають у країну.
Водночас обов'язковими залишаються "паспорти вакцинації" – їх вимагатимуть у всіх закладах та громадських місцях.
З 16 лютого уряд планує зняти іншу частину обмежень. Тоді у країні відкриються нічні клуби, барам дозволять приймати необмежену кількість гостей, буде дозволено їсти та пити на стадіонах, у кінотеатрах та у громадському транспорті.До теми. Раніше Франція перемістила Україну у "помаранчевий" список країн. Це означає, що українці, які в’їжджають до Франції, звільняються від вимог самоізоляції за наявності сертифіката про щеплення.
COVID-19 у Франції: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 02 лютого 2022 року у Франції виявлено 19 557 626 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 131 312 летальних;
- Водночас 12 803 670 осіб побороли хворобу.