У Франції скасували ряд карантинних обмежень

На тлі повідомлень про рекордну кількість зафіксованих випадків COVID-19, влада Франції розпочала знімати карантинні обмеження.

Влада вважає загрозу "Омікрону" менш небезпечною за попередні штами вірусу, проте попереджає, що він досі залишається найбільш заразним.

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У Франції скасують ряд обмежень: що відомо

Частину вимог уже скасували. Наприклад, можна більше не носити маски на вулицях. Також зняли усі обмеження на кількість відвідувачів у концертних залах, на спортивних змаганнях та інших заходах. Робота з дому більше не є обов'язковою, проте досі рекомендується, як найбезпечніша. Таким чином, влада вирішила полегшити повсякденне життя громадян та туристів, які в'їжджають у країну.

Водночас обов'язковими залишаються "паспорти вакцинації" – їх вимагатимуть у всіх закладах та громадських місцях.

З 16 лютого уряд планує зняти іншу частину обмежень. Тоді у країні відкриються нічні клуби, барам дозволять приймати необмежену кількість гостей, буде дозволено їсти та пити на стадіонах, у кінотеатрах та у громадському транспорті.

COVID-19 у Франції: останні дані

За даними Worldometer, станом на 02 лютого 2022 року у Франції виявлено 19 557 626 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 131 312 летальних;

Водночас 12 803 670 осіб побороли хворобу.