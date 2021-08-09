Це обмеження ввели за аналогією до Нью-Йорка. Громадяни Франції повинні показувати документ при поїздах між містами в різних типах транспорту, кафе і ресторанах.

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Ще один паспорт: як діятимуть обмеження

Нові правила забороняють відвідувати бари, ресторани, торговельні центри без сертифіката здоров'я. Вони також стосуються поїздок в автобусах та потягах. Найбільший авіаперевізник Air France оголосив про те, що обмеження стосуються польотів між містами материкової Франції, а також на рейсах до острова Корсика.

З 9 по 30 серпня обмеження стосуватимуться дітей до 18 років. А вже з кінця серпня мінімальний вік буде знижений до 12 років.

Хто отримає паспорти здоров'я у Франції

Особи, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson;

перехворів на COVID-19 (не більше 180 днів від моменту одужання);

за результатами ПЛР-тестування або тест на антиген, які дійсні до 48 годин.

Які умов подорожей до Франції українцям

Повністю щеплені громадяни України можуть приїжджати до Франції. Мовиться про вакцини:

Pfizer / Comirnaty,

Moderna,

AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield

Jansen / Johnson & Johnson (через 28 днів після вакцинації).

Сертифікати про вакцинацію починають діяти на 7 добу після отримання другої дози, виключенням є однодозна вакцина.

Також Франція приймає українців, які можуть надати результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, зроблені не швидше, аніж 72 годин до подорожі.