Это ограничение ввели по аналогии с Нью-Йорка. Граждане Франции должны показывать документ при поездах между городами в разных типах транспорта, кафе и ресторанах.

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Еще один паспорт: как действовать ограничения

Новые правила запрещают посещать бары, рестораны, торговые центры без сертификата здоровья. Они также касаются поездок в автобусах и поездах. Крупнейший авиаперевозчик Air France объявил о том, что ограничения касаются полетов между городами материковой Франции, а также на рейсах до острова Корсика.

С 9 по 30 августа ограничения будут касаться детей до 18 лет. А уже с конца августа минимальный возраст будет снижен до 12 лет.

Кто получит паспорта здоровья во Франции

Лица, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson;

переболел COVID-19 (не более 180 дней с момента выздоровления);

по результатам ПЦР-тестирования или теста на антиген, которые действительны до 48 часов.

Какие условия для путешествий во Францию украинцам

Полностью привиты граждане Украины могут приезжать во Францию. Говорится о вакцины:

Pfizer / Comirnaty,

Moderna,

AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield

Jansen / Johnson & Johnson (через 28 дней после вакцинации).

Сертификаты о вакцинации начинают действовать на 7 сутки после получения второй дозы, исключением является однодозная вакцина.

Также Франция принимает украинцев, которые могут предоставить результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, сделанные не ранее, чем 72 часов до путешествия.