Это ограничение ввели по аналогии с Нью-Йорка. Граждане Франции должны показывать документ при поездах между городами в разных типах транспорта, кафе и ресторанах.
Актуально Скалы и страховка: где заняться альпинизмом в Украине
Еще один паспорт: как действовать ограничения
Новые правила запрещают посещать бары, рестораны, торговые центры без сертификата здоровья. Они также касаются поездок в автобусах и поездах. Крупнейший авиаперевозчик Air France объявил о том, что ограничения касаются полетов между городами материковой Франции, а также на рейсах до острова Корсика.
С 9 по 30 августа ограничения будут касаться детей до 18 лет. А уже с конца августа минимальный возраст будет снижен до 12 лет.
Кто получит паспорта здоровья во Франции
- Лица, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson;
- переболел COVID-19 (не более 180 дней с момента выздоровления);
- по результатам ПЦР-тестирования или теста на антиген, которые действительны до 48 часов.
Какие условия для путешествий во Францию украинцам
Полностью привиты граждане Украины могут приезжать во Францию. Говорится о вакцины:
- Pfizer / Comirnaty,
- Moderna,
- AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield
- Jansen / Johnson & Johnson (через 28 дней после вакцинации).
Сертификаты о вакцинации начинают действовать на 7 сутки после получения второй дозы, исключением является однодозная вакцина.
Также Франция принимает украинцев, которые могут предоставить результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген, сделанные не ранее, чем 72 часов до путешествия.