Буковель був би в шоці: гірськолижний курорт у Франції зробив катання безкоштовним

Катання на лижах точно не можна назвати бюджетним відпочинком. Однак один гірськолижний курорт у Франції цієї зими вирішив взагалі не брати гроші за катання по спусках. Щоправда, таке рішення схвалили не тому, що хотіли потішити туристів.

Мовиться про курорт Сен-Коломбан-де-Віллар у Французьких Альпах. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.

Чому курорт у Франції дозволив безкоштовне катання для лижників?

На всіх курортах для використання підйомників до гірськолижних трас потрібно купувати скіпаси. Наприклад, у Буковелі дводенний абонемент коштує 3 600 гривень, а у новорічний сезон (тобто з 1 по 6 січня) його ціна зросте до 4 600 гривень. Водночас курорт Сен-Коломбан-де-Віллар ухвалив безпрецедентне рішення і дозволив абсолютно безкоштовне катання. Лижникам доведеться заплатити лише за оренду спорядження.

Таке рішення пов'язане з фінансовими труднощами, з якими зіштовхнувся курорт. Останні два роки дефіцит бюджету сильно зростає, а тому компанії було дешевше дозволити безкоштовне катання, аніж платити працівникам, які б продавали скіпаси.

Зазначається, що оплата роботи персоналу коштуватиме близько 36 – 41 тисяч євро за сезон, водночас доходу прогнозують лише 18 тисяч євро. Тож курорту значно вигідніше взагалі не продавати скіпаси і не поглиблювати дефіцит бюджету.

Результати такого експерименту курорт оцінюватиме у квітні і саме тоді вирішуватиме, чи продовжувати його надалі.

Де у Європі бюджетно покататися на лижах?

Раніше ми розповідали про європейські гірськолижні курорти, на яких можна покататися на за всі гроші світу. На першому місці опинився італійський Бардонекк'я, який вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдоступніших курортів. Тиждень катання на лижах тут коштує 700 євро.

Вигідні ціни є також у Болгарії. На курорті Боровець можна кататися за 780 євро за тиждень. Водночас найвигіднішим курортом для сімей називають Passo Tonale в Італії. Все тому, що тут дозволили дітям до 8 років користуватись підйомниками безкоштовно.