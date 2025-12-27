Буковель был бы в шоке: горнолыжный курорт во Франции сделал катание бесплатным

Катание на лыжах точно нельзя назвать бюджетным отдыхом. Однако один горнолыжный курорт во Франции этой зимой решил вообще не брать деньги за катание по спускам. Правда, такое решение одобрили не потому, что хотели порадовать туристов.

Речь идет о курорте Сен-Коломбан-де-Виллар во Французских Альпах. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Топ-5 эпических локаций, куда поехать, чтобы покататься на сноуборде этой зимой

Почему курорт во Франции разрешил бесплатное катание для лыжников?

На всех курортах для использования подъемников к горнолыжным трассам нужно покупать скипасы. Например, в Буковеле двухдневный абонемент стоит 3 600 гривен, а в новогодний сезон (то есть с 1 по 6 января) его цена вырастет до 4 600 гривен. В то же время курорт Сен-Коломбан-де-Виллар принял беспрецедентное решение и позволил абсолютно бесплатное катание. Лыжникам придется заплатить только за аренду снаряжения.

Такое решение связано с финансовыми трудностями, с которыми столкнулся курорт. Последние два года дефицит бюджета сильно растет, а потому компании было дешевле позволить бесплатное катание, чем платить работникам, которые бы продавали скипасы.

Отмечается, что оплата работы персонала будет стоить около 36 – 41 тысяч евро за сезон, одновременно дохода прогнозируют лишь 18 тысяч евро. Поэтому курорту значительно выгоднее вообще не продавать скипасы и не углублять дефицит бюджета.

Результаты такого эксперимента курорт будет оценивать в апреле и именно тогда будет решать, продолжать ли его в дальнейшем.

Где в Европе бюджетно покататься на лыжах?

Ранее мы рассказывали о европейских горнолыжных курортах, на которых можно покататься на за все деньги мира. На первом месте оказался итальянский Бардонеккья, который уже третий год подряд возглавляет рейтинг самых доступных курортов. Неделя катания на лыжах здесь стоит 700 евро.

Выгодные цены есть также в Болгарии. На курорте Боровец можно кататься за 780 евро за неделю. В то же время самым выгодным курортом для семей называют Passo Tonale в Италии. Все потому, что здесь разрешили детям до 8 лет пользоваться подъемниками бесплатно.