Франція посилила умови в'їзду для мандрівників через Omicron: що зміниться

Франція оголосила про нові правила в'їзду. Вони стосуватимуться всіх мандрівників, які прибувають до Франції з країн, що не входять до ЄС.

Нововведення запроваджуються у зв'язку з новим варіантом коронавірусу Omicron. Про це повідомив речник французького уряду Габріель Аттал.

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Франція посилила умови в'їзду

Так, з 4 грудня усі мандрівники, зокрема, вакциновані, щоб в'їхати до Франції з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони, повинні пред'явити негативний тест на COVID.

Це може бути ПЛР-тест або тест на антиген, проведений протягом попередніх 48 годин.

Ситуація погіршується дуже стрімко. Ми занепокоєні через різке зростання кількості випадків, виявлених у Франції,

– заявив Аттал.