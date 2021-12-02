Франція посилила умови в'їзду для мандрівників через Omicron: що зміниться
Джерело:The Local
Франція оголосила про нові правила в'їзду. Вони стосуватимуться всіх мандрівників, які прибувають до Франції з країн, що не входять до ЄС.
Нововведення запроваджуються у зв'язку з новим варіантом коронавірусу Omicron. Про це повідомив речник французького уряду Габріель Аттал.
Читайте також Швеція, Швейцарія та Фінляндія змінили умови в'їзду для українських туристів
Франція посилила умови в'їзду
Так, з 4 грудня усі мандрівники, зокрема, вакциновані, щоб в'їхати до Франції з будь-якої країни за межами ЄС або Шенгенської зони, повинні пред'явити негативний тест на COVID.
Це може бути ПЛР-тест або тест на антиген, проведений протягом попередніх 48 годин.
Ситуація погіршується дуже стрімко. Ми занепокоєні через різке зростання кількості випадків, виявлених у Франції,
– заявив Аттал.
Тим, хто прибув із країн ЄС чи Швейцарії, Андорри, Ісландії, Ліхтенштейну, Монако, Норвегії чи Сан-Марино, потрібно лише пройти тест, якщо вони не вакциновані. Він має бути зроблений протягом попередніх 24 годин.
Вимоги до тестування поширюються на всіх, кому виповнилося 12 років.
COVID-19 у Франції: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 2 грудня 2021 року в Франції виявлено 7 725 114 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 119 227 летальних;
- Водночас 7 137 416 осіб побороли хворобу.