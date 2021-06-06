Франція з 9 червня почне приймати туристів: що потрібно для в'їзду

Уряд Франції прийняв рішення відкрити кордони з 9 червня й почати приймати іноземних туристів. Для українців є обмеження, навіть для вакцинованих.

Обмеження будуть діяти залежно від того, яка епідеміологічна ситуація в тих країнах, звідки прибуватимуть мандрівники, та того, чи вакциновані вони проти коронавірусу. Так, уряд розподілив країни світу на три зони: зелену, помаранчеву і червону.

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Зелена зона

До цієї категорії віднесли країни Євросоюзу та Європейської економічної зони, а також Австралію, Японію, Південну Корею, Нову Зеландію та Ізраїль.

Жителі цих країн, які вакцинувалися, зможуть в'їхати до Франції без ПЛР-тесту, однак якщо людина не отримала щеплення, то пред'явити негативний результат тесту на коронавірус або тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття – доведеться.

Помаранчева зона

Сюди потрапили країни, де ситуація з COVID-19 залишається невизначеною, але їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. У неї потрапила й Україна.

Вакциновані жителі цих країн зможуть в'їхати на територію Франції при наявності негативного тесту, зробленого не раніше ніж 72 години до поїздки, або тест на антиген, не пізніше 48 годин.

Також за поважної причини можуть впустити й невакцинованих людей, але з тестом.

Червона зона

Країни з ризиком поширення мутованих штамів, зокрема, ПАР, Бразилія, Індія і Туреччина.

Жителям цих країн в'їхати до Франції з тестом буде можливо лише при наявності вкрай важливої причини, навіть при повній вакцинації.

За даними Worldometer , станом на 6 червня 2021 року у світі виявлено 173 729 468 випадків зараження коронавірусом, з них 3 736 514 летальних.

Відзначимо, Європейський союз розширив перелік держав для відкриття кордонів. Тепер в'їзд до країн ЄС дозволили громадянам Японії.