У Фінляндії відкрили цілий острів саун: у скільки обійдеться поїздка

Відвідування саун у Фінляндія для місцевих жителів є не просто способом відпочинку, а важливою частиною культури та повсякденного життя. Столиця країни отримала ще одну незвичайну туристичну атракцію – неподалік Гельсінкі відкрили цілий острів саун, де відвідувачі можуть поєднати традиційний фінський відпочинок із мальовничими краєвидами Балтійського моря.

Особливістю Гельсінкі є громадські сауни. Тут можна просто на вулиці зайти у сауну, а потім пірнути в холодне Балтійське море. Наприкінці червня у місті відкрили цілий острів, який присвячений банній культурі. Він називається Saunasaari, що у перекладі означає "Острів саун". Про це повідомляє Time Out.

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Що відомо про острів саун у Гельсінкі?

Архіпелаг Гельсінкі складається з понад 300 островів, але Saunasaari став першим, який повністю присвячений традиційній фінській культурі саун. Тут є дві димові сауни з виходом до моря, дерев'яні гарячі купелі з видом на місто, гідромасажні ванни тощо.

Острів дуже зелений, тож тут можна по-справжньому відпочити на природі та перезавантажитися.



Острів саун у Гельсінкі / Фото Saunasaari

Saunasaari можна повністю орендувати для корпоративу, святкування чи іншої події. Також його можна відвідати у форматі екскурсії. До 8 серпня щоп'ятниці і щосуботи відвідувачів о 17:00 забиратиме водне таксі з Ринкової площі. На острові на гостей чекатимуть сауни та смачна вечеря у ресторані, де їжу готують на вогні. Повернення у місто заплановане на 21:00.

Вартість такої програми становить 128 євро з людини, якщо добиратися на острів човном самостійно – то 108 євро. З собою варто взяти рушник, бо тут за оренду доведеться доплатити 10 євро.

Відвідувачі можуть замовити винний супровід до вечері – це обійдеться у додаткові 34 євро з особи.

Сауна у Гельсінкі / Фото Saunasaari

Що ще цікавого побачити у Гельсінкі?

Туристи зазвичай не знають, що значна частина інфраструктури Гельсінкі захована під землею. Тут є музеї, басейни, спортзали, транспортні вузли, мистецькі простори тощо. Місцеві мешканці навчилися на повну використовувати підземний простір.

Туристам варто завітати у Temppeliaukio Church – церкву, яку зробили просто у гранітній породі, – відвідати один з підземних басейнів та картинг-трасу у Formula Center Helsinki.

Цікаво, що Фінляндія багато років поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн світу, а тому її столицю точно варто відвідати туристам, аби зрозуміти, у чому полягає секрет щастя.