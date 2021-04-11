Найкращі фільми про мандрівників, які виживають в дикій природі та екстремальних умовах

Сидячи вдома, на карантині, нам здається, що гірше вже немає куди. Але уявіть, що ви зіткнулися з акулою, дрейфуєте в океані, потрапили на безлюдний острів, дикі джунглі чи в авіакатастрофу в горах – що скажете тоді? А головні герої цих фільмів намагаються побороти саме такі випробування.

Travel24 пропонує добірку найбільш яскравих фільмів про виживання в незвичайних умовах. Повірте, все було проти виживання персонажів.

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Найкращі фільми про виживання

"У полоні стихії" / Adrift

2018пригоди, трилер, драма, бойовикБальтасар КормакурСем Клафлін, Шейлін Вудлі, Джеффі Томас, Грейс Палмер

Фільм заснований на реальній історії кохання, втрати й виживання. Темі й Річард зустрічаються на Таїті й закохуються одне в одного. Продовжити свій шлях закохані вирішують разом. На шикарній яхті вони вирушають підкорювати простори Тихого океану. Раптовий потужний шторм, найсильніший в історії, піддає випробуванню на міцність їх судно, а молоді люди стають заручниками розбурханої стихії.

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"Дика" / Wild

2014драма, пригодиЖан-Марк ВаллеРіз Візерспун, Лора Дерн, Міхіль Хейсман, Гебі Хоффманн

Шеріл Стрейд після розлучення з чоловіком та смерті матері вирішує пішки пройти частину тихоокеанської стежки Pacific Crest Trail в США довжиною 1770 метрів. Це небезпечний гірський напрямок, що пролягає через гори та ліси, він мальовничий, але водночас дуже небезпечний, особливо для жінки, яка подорожує сама. Зате в такому маршруті – часу на подумати вдосталь.

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"Неможливе" / The Impossible

2012катастрофа, драмаХуан Антоніо БайонаНаомі Воттс, Юен Мак-Грегор, Том Голланд, Семюель Джослін

Подружжя з трьома дітьми весело проводять час у Таїланді. Нічого не передбачало біди. Але одного дня острів накривають величезні хвилі, які руйнують все на своєму шляху. Руйнівне цунамі розлучає батьків. Сюжет розгортається навколо порятунку усіх людей від катастрофи. Проте вся увага прикута до сім'ї Беннеттів. Фільм заснований на реальних подіях, які трапилися під час землетрусу і цунамі 2004 року в Індійському океані.

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"127 годин" / 127 hours

2010трилер, пригодиДенні БойлДжеймс Франко, Кейт Мара, Ембер Темблін, Клеманс Поезі

Головний герой обожнює підкорювати дикі й небезпечні гірські піки й досліджувати глибокі печери. Але це досить небезпечне хобі. Під час чергового походу, про який не повідомив нікому, чоловік залишається один без можливості викликати допомогу і без запасів харчів. Довгі 127 годин він бореться з природою за своє життя, зібравши в кулак свою волю і мужність.

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"Джунглі" / Jungle

2017трилер, пригоди, бойовик, драмаГрек МакЛінДеніел Редкліфф, Томас Кречман, Алекс Расселл, Лілі Салліван

Йоссі Гінсберг з дитинства захоплювався пригодницькими книжками та мріяв колись опинитися на місці героїв. Коли чоловікові надійшла пропозиція вирушити в джунглі Болівії, оскільки в одного з тутешніх племен є значні запаси золота, він і секунди не думав – погодився відразу. Як зустрінуть джунглі непідготовленого до фізичних випробувань чоловіка?

"Джунглі": дивіться трейлер онлайн

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"Мілина" / The Shallows

2016драми, трилер, жахиЖауме Кольєт-СерраБлейк Лайвлі, Оскар Хаенада, Бретт Каллен, Седона Ледже

Мексика, дикий пляж на березі океану, великі хвилі – відмінне місце для відчайдушних серфінгістів. Начебто все сприяє юній відважній Ненсі, однак підступний океан підносить їй "сюрприз" – голодну гігантську акулу, яка кусає спортсменку і заганяє на скелястий острів, що зникає під час припливу під водою. Але дівчина не збирається так легко здаватися і приймає виклик, борючись за виживання до кінця.

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"Гора між нами" / The Mountain Between Us

Лікар Бен і письменниця Алекс єдині, хто вцілів після жахливої авіакатастрофи. Тепер вони повинні знайти спільну мову, щоб вижити в екстремальних умовах далеких засніжених гір Колорадо. Коли вони розуміють, що на допомогу до них ніхто не прийде, вони змушені вирушити в небезпечну подорож довжиною в сотні кілометрів.

"Гора між нами": дивіться трейлер онлайн Вдалого перегляду!

2017драми, пригоди, трилерХани Абу-АссадКейт Вінслет, Ідріс Ельба, Дермот Малруні, Бо Бріджес