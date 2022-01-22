Про це повідомив прессекретар президента країни Карло Ногралеса на п'ятничному брифінгу. Зібрали найголовніше.

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Філіппіни відкривають кордони: що варто знати туристам

Нові правила в'їзду наберуть чинності 16 лютого. Туристи, які в'їжджають у країну повинні пройти повний курс вакцинації щонайменше за 14 днів до перетину кордону. Винятками є дипломати, діти та люди, які не можуть отримати вакцину через проблеми зі здоров'ям.

Також скоротять термін дії ПЛР-тестування з 72 до 48 годин. Ще невідомо, чи буде обов'язковим тестування для щеплених мандрівників.

Зараз влада Філіппін призупинила видачу всіх віз після прибуття в країну. Крім того, тимчасово анульована дія всіх безвізових режимів, що стосуються в'їзду на острови.

Зверніть увагу. План відновлення подорожей на Філіппіни для повністю вакцинованих мандрівників розпочали ще 1 грудня 2021 року, але через новий штам "Омікрону" нововведення вирішили перенести.

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