Влада країни заявила, що пік захворюваності вже позаду, а спрощені умови в'їзду допоможуть покращити дохід Кіпру, який напряму залежить від сфери туризму.

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З 1 березня влада Кіпру вводить нові правила в'їзду

Для вакцинованих туристів скасують усі обмеження – не потрібно проходити ПЛР-тест перед поїздкою, також скасовується самоізоляція після приїзду. Особливі вимоги діятимуть лише на нещеплених туристів:

мандрівникам із "зелених" зон необхідно здати ПЛР або експрес-тест перед прибуттям до Кіпру;

необхідно здати ПЛР або експрес-тест перед прибуттям до Кіпру; іноземцям із "червоних" країн , доведеться пройти тести як перед, так і після прибуття;

, доведеться пройти тести як перед, так і після прибуття; тим, хто прибув із "сірих" країн, додатково доведеться отримати дозвіл на в'їзд у країну і пройти самоізоляцію.

До скасування вимог, усі іноземні туристи були змушені проходити ПЛР-тестування. Вартість послуги в аеропорту Ларнаки – 15 євро, в аеропорту Пафосу – 19 євро.

Уряд також планує скоротити тривалість самоізоляції – з 14 до 10 днів.

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