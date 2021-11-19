Цю подію влада Філіппін назвала довгоочікуваною. Рішення приймається у зв'язку з тим, що інші країни Південно-Східної Азії потроху ослаблюють обмеження на поїздки.

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Філіппіни незабаром відкриються для вакцинованих

Так, міжвідомча цільова група з боротьби з коронавірусом "в принципі схвалила в'їзд повністю вакцинованих туристів з країн і територій, що входять в зелений список".

Проте керівні принципи ще мають бути якнайшвидше доопрацьовані для остаточного затвердження.

Дозвіл в'їзду туристів з країн "зеленої" зони або територій, більшість населення яких вакциновано, а також з низьким рівнем інфікування, допоможе у наших зусиллях щодо відновлення,

– заявила міністр туризму Бернадетт Ромуло-Пуйят.

Також вона додала, що цей крок сприятиме зміцненню довіри споживачів, які є великим внеском у валовий внутрішній продукт або зростання ВВП країни.

Пуйят зазначила, що їхні сусіди – Таїланд, В'єтнам та Камбоджа, так само оголосили про відкриття.

В'їхати на територію країни зможуть тільки повністю щеплені особи, схваленими вакцинами Управлінням з безпеки продуктів і медикаментів Філіппін або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (Pfizer і Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm і Covovax і "Супутник V").

До "зеленого" списку держав, чиїх громадян впускатимуть на територію Філіппін, наразі належать Японія, Китай, Саудівська Аравія, ОАЕ та Індія.

Крім того, у Мінтуризму заявили, що працюватимуть над "Вакцинованими доріжками або бульбашками" – спеціальна програма для вакцинованих туристів, які приїжджають з країн "жовтого списку". Вони зможуть в'їжджати в країну з певними обмеженнями.

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