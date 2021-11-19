Это событие власти Филиппин назвали долгожданным. Решение принимается в связи с тем, что другие страны Юго-Восточной Азии постепенно ослабляют ограничения на поездки.
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Филиппины в скором времени откроются для вакцинированных
Так, межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом "в принципе одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в зеленый список".
Однако руководящие принципы еще должны быть как можно скорее доработаны для окончательного утверждения.
Разрешение въезда туристов из стран "зеленой" зоны или территорий, большинство населения которых вакцинировано, а также с низким уровнем инфицирования, поможет в наших усилиях по восстановлению,
– заявила министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуйят.
Также она добавила, что этот шаг будет способствовать укреплению доверия потребителей, являющихся большим вкладом в валовой внутренний продукт или рост ВВП страны.
Пуйят отметила, что их соседи – Таиланд, Вьетнам и Камбоджа, также объявили об открытии.
Въехать на территорию страны смогут только полностью привитые лица, одобренные вакцинами Управлением по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин или Всемирной организацией здравоохранения (Pfizer и Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm и Covovax и "Спутник V").
В "зеленый" список государств, чьих граждан будут впускать на территорию Филиппин, в настоящее время относятся Япония, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия.
Кроме того, в Минтуризме заявили, что будут работать над "Вакцинированными дорожками или пузырьками" – специальная программа для вакцинированных туристов, приезжающих из стран "желтого списка". Они смогут въезжать в страну с определенными ограничениями.
COVID-19 в Филиппинах: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 19 ноября 2021 года в Филиппинах выявлено 2 823 210 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 46 698 летальных;
- В то же время 2 753 312 человек побороли болезнь.